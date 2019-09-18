大灣區成為熱門投資地區，去年底一眾中資公司包括央企華潤集團、招商局、中國恒大（3333）、中銀集團等聯同本地薑信和集團（0083）成立的「大灣區共同家園發展基金」（下稱大灣區基金），近期也連環向多間內地民企「放數」，自4月起接連貸款或認購一些民企可換股債券，最新包括本月13日貸款8.78億元予深圳內房綠景中國（0095）。

最新一筆8.8億借予綠景

本報曾向大灣區基金查詢投資綠景原因及目前基金規模，發言人回覆指這項目是團隊基於商業判斷作出的投資行為，基金看好大灣區發展，看好公司發展。基金具體規模尚未對外披露。翻查聯交所公開資料及上市公司通告，大灣區基金早自今年4月起開始活躍港股市場，包括4月由鑫網易商（1039）披露，基金藉認購可換股債持有公司2.2億股，按當時公司股價計，市值約1.2億元。以昨日收市價計，鑫網易商市值不足8億元。

發言人：看好大灣區 看好公司

同月，大灣區基金亦借款予借殼上市的中國汽車新零售（0526），該公司大股東向基金押股3億股，按當時市值計涉2.64億元，惟貸款金額不明；其後基金在6月份再進一步申報持有中國汽車新零售一批可換股債，涉及約2億股，單以股份市值計算，合共涉資約4.36億元。

借殼上市公司汽車新零售 向基金押股

大灣區基金甚至連GEM股份亦有興趣，在今年4月騰訊（0700）旗下Poyang Lake，以每股0.53元認購小程序服務商中國有贊（8083）約10.37億新股，涉資約5.5億元，同時大灣區基金亦擬認購6415萬股，涉資約3400萬元。

據公司註冊處資料，該大灣區基金自2018年3月於港成立，其後基金一直未有對外公開活動，直至2018年12月才舉行啟動禮。但當時基金已無對外披露規模及投資內容等細節，僅稱基金是希望培育一批符合香港和灣區未來發展需要產業，並會將基金打造成港市場重要新經濟力量。

至於今次獲基金青睞的綠景，主力發展大灣區及舊改項目，土儲亦集中在深圳、本港及珠海等地，近年亦打起「聚力灣區大舊改，打造智慧新城區」。該股亦獲另一龍頭房企萬科（2202）入股。大股東黄康境及其女兒，即主席黃敬舒亦為知名富貴俱樂部、不時參與本港活動的深圳同心俱樂部成員。

明報記者 方楚茵

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