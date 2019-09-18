觀望美聯儲議息，港股今早高開48點或0.18%，報26838點，成交金額13億元；國指今早高開17點或0.17%，報10519點。

中移動（0941）升1.21%，報66.8元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.64%，報78.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點。

沙特恢復受損的石油產能，油價重挫，中海油（0883）跌2.8%，報12.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。

美國總統特朗普向記者暗示稱，中美兩國可能很快達成雙邊貿易協定，也可能在大選後。而白宮經濟顧問庫德洛亦表示，「風中有一種樂觀氣氛」。貿易股走勢各異，瑞聲（2018）升0.25%，報40.4元；申洲國際（2313）跌0.28%，報107.1元；創科實業（0669）跌0.27%，報55.65元；萬洲（0288）跌0.41%，報7.26元。

中國國務院辦公廳發布意見，促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展，體育用品股安踏（2020）升1.2%，報63.7元。

日經報道稱NTT Docomo決定，將華為排除在即將推出的5G手機服務之外。舜宇（2382）未受影響，升0.6%，報117.2元

穆迪亦將香港上海匯豐銀行及恒生銀行的外幣存款評級，由「穩定」轉為「負面」。匯控（0005）無升跌，報59.75元、恒生（0011）跌0.11%，報175.6元。