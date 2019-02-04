恒指昨跌334點，收報26,790點，成交金額680億元。人行續作中期借貸便利（MLF）但利率未有下調，投資者大失所望，市場亦繼續關注中東局勢發展，中港股市下挫。全市下跌股份逾千隻，所有行業均下跌，跌勢非常全面。筆者周初指恒指盈測獲上調，大市可看高一線，估不到黑天鵝來襲下市况劇變。究竟是轉勢還是調整，以昨日市况來看較似前者，但最終很視乎聯儲局今晚議息會議發出的信息。

8月經濟數據全面放緩，市場要求減息的聲音很強烈。隨着利率市場化的推進，並且實施市場報價利率（LPR），市場利率基準已由1年期貸款利率改為MLF利率。結果昨日MLF利率維持在3.3厘，市場顯現對此大失所望，A股愈跌愈有，上證指失守3000點關口，港股亦跟隨。

面對疲弱的經濟狀况，全球央行亦開始減息，歐洲央行更加重啟量化寬鬆措施，何解人行堅決減息？背後原因，或是中美央行都有難言之隱。對聯儲局來說，美國經濟未見很大下行風險，至少就業和零售表現仍佳，沒有必要持續地減息。主要壓力其實來自特朗普，一方面貿易戰為經濟帶來重大變數，另一方面又不斷炮轟聯儲局，出口術來施壓。對人行來說，政治局和國務院長期要求降低企業成本，如果每次開會提出要求便要減息降準，後果不堪設想。可以頂住壓力不減就不減，否則日後再減的空間就愈來愈細。

維持利率 淘汰欠競爭力企業

上次大規模減息降準周期是2015年，當時經濟深陷通縮惡性循環，企業負債問題日益愈重，中央以大幅減息和降準來重新加槓桿，並且引導資金進入股市，結果一放就亂，一收就死。要留意，以往債務問題集中在企業和地方政府身上，但過去4年中央以棚改貨幣化方式，引誘三四線城市民眾買房，就連民眾槓桿亦急升。根據國際清算銀行（BIS）報告，中國 2018年第 4季家庭債務佔GDP 比重為52.6%，再創新高；目前中國家庭債務與可支配收入比率，與已開發國家差距正逐漸縮小，因此「家庭債務的快速成長恐無法長期維持，恐將成為未來經濟成長的限制因素。」若直接下調MLF來拉低LPR，發出強烈開閘放水訊號，以中國人的「智慧」，幾可肯定資金一定會大舉流向炒房、炒股，企業受惠程度反而有限，一如2015年的情况。

其實中央要求的是企業借貸實質利率下降，而這個利率由兩部份組成，除LPR外，便是市場的風險溢價。人行政策方向更多是針對後者，透過增加銀行體系可供借出資金，同時又以行政手段限制房地產相關貸款，冀以市場力量為非房地產的企業減息。此舉另一好處是維持利率在一定水平，將失去競爭力、生存能力的企業淘汰。

從種種迹象來看，中央今次是鐵了心要經濟去房地產化，加強股市及資本市場的建設，引導更多資金為企業直接融資，為中國經濟全面轉型。但這幾年一直支撐經濟增長的卻是房地產，就算8月份數據全面轉弱，也依然是房地產一枝獨秀。若堅持打壓房地產融資，而至今又未看到任何行業能對經濟有同等拉動作用，在成功轉型前，經濟失速的危險性頗高。

小心聯儲局「鷹派減息」

聯儲局今晚公布議息結果，受到油價飈升影響，市場預期減息概率下降。大概率是仍會減息，但要小心「鷹派減息」，即減息之餘暗示短期再減的空間不大，這對於股市的影響會較大。

[張兆聰 還看今朝]