周一指港股呈現着年初強勢，但恒指昨跌穿10天線，情况比預期差；近期熱炒低估值的醜股也明顯回吐，但尚未被完全破壞升勢，倘能迅速回勇，將可保持月初以來向好趨勢。

恒指昨低開181點向下，早市於26,822點喘定，午後沽盤再現下試低位，最多跌430點、低見26,694點，收報26,790點，跌334點或1.23%；國指跌1.18%。大市成交淡靜，僅681億元，低於60天平均逾一成。恒指低收10天線約26,900點以下，參考今年初的市况，恒指即使跌穿10天線，也很快收復，因此今明兩天宜重納升軌。恒指下望20天線及8月低位平台26,300點為一重要支持。

倘入市平保海通證券 短線嚴守止蝕

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率17比83，跌逾3%佔下跌股份近一成半；陽燭對陰燭為24比76，大市跌勢全面，沽盤積極但壓力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，有約一半跌約1.2%以上，與恒指國指相若或跑輸，近1個月在低位大幅反彈的汽車相關、金屬及礦石、中資金融等有明顯回吐，昨天跌約2%或以上，前兩者仍有約七成股份高於10天線，短線依然偏強。中資金融則大部分低收10天線，走勢較差。

人行昨天未有如預期下調中期借貸便利（MLF）操作利率，甚至意外縮減操作規模，觸發內地A股回吐，連帶在港上市的內險及中資券商股亦受壓。滬深300指數下跌，險守20天線約3865點，倘未跌穿，短線有機會在該水平上整固。昨天提到的平保（2318）、海通證券（6837），入市短線要嚴守92元、8.5元止蝕位。

至於上升行業，大部分升幅小於1%，靠穩為主；燃氣供應上升2%，有七成股份逆市上升，表現強勁。新奧（2688）買盤相對積極，以陽燭高收，且獲成交配合；不過，短線上望85元料有較大阻力，上周考驗76元低位支持守穩，宜於80元以下吸納，提高值博率。

香港寬頻短線回調料14.3元有支持

除了進取低吸近期炒低殘估值的行業或股份外，基本面良好的強勢股也可取。香港寬頻（1310）今年上半年完成收購WTT，轉型為以企業市場為主導的營運商；以公司2016年收購及整固新世界電訊的經驗，將助與WTT成功整合，為業務提供增長動力及協同效應，支持業績表現。走勢上，香港寬頻經過7月、8月的調整後，上月底重拾上升動力，上周更創新高，短線回調料50天線約14.3元有支持，倘若低收100天線約13.8元先行離場。

[劉思明 數據尋寶]