建制派吹風建議政府適當時候可用《收回土地條例》，自由市場下的私有產權自然成為爭議。昔日多間地產商與政府密晤後，隨即登報表態歸邊支持政府，到今日要平息紛爭及爭取選票，便被拿出來祭旗，也印證短視是香港的最大問題，短期換過利益後，往後代價更大。

當然動用條例與否仍然在吹風，條件亦未定好，但既然建制第一大黨如此說，背後當有中共意旨在其中。地產商利益事小，原則事大，香港所以繁榮，有賴自由市場與法治並行，而隨意動用《收回土地條例》，則影響市場對私有產權的信心，亦令市場看到政治滲入商業世界而無法安心，一如國泰（293）作前車之鑑。

中國奉行的原則，是一切應為政治服務，而本地地產商在香港之所以能坐大，是因為香港奉行自由市場及法治。商界以利字當頭，政治氣候沉重，地產商以為配合政府可換取最大利益，但現在建制派提出《收回土地條例》，等同宣示新規則。地產商沒有「一夕安寢」，卻只有「弊在賂秦」，中國人的本性，千百年來仍然重蹈覆轍。即使到時政府果真以高價收地，但先例仍然開壞了，就是市場經濟可為政治服務。當本地地產商最熟悉的市場經濟變了樣，若與近年頻頻投地的內房競爭，還有多少優勢剩下呢？

不論是大灣區抑或人民幣國際化，中央政府亦只是看中香港的自由市場，香港能夠恪守核心價值，是同時對雙方有利。現在建制派為應付短期選舉而試圖損害市場經濟，只是一如既往以另一錯誤去掩蓋錯誤，後患無窮。

建制派的角色，本是在北京政府與市民兩者期望之間斡旋，得出最符合雙方利益的結論，即使北京施壓，建制派與政府亦應據理力爭，闡明利弊，而今日我們看到的，是建制派以至政府失去爭取的勇氣，舉措往往是最不崇尚穩定繁榮的，甚至破壞香港人與中央的整體利益。

現在曾蔭權成為大家心目中最稱職的行政長官，兩年前訪問中提及，任財政司長入市打大鱷時，是事後才通知中央財政部，他亦明言中央應與他同樣覺得「一國兩制需要堅守」，中央「不應該染指」香港各範疇，措辭強硬，卻又可與當時中央政府保持良好關係，示範河水不犯井水、不卑不亢是香港生存之道，足令兩地相安無事。失敗與成功的例子都曾在歷史出現過，為何人類總要犯相同的錯誤呢？

賈文清