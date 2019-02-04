啤酒生產商百威英博旗下的百威亞太（1876）恢復上市申請，今日公布將全球發售12.6億股，定價每股27元至30元，以每手100股計，入場費最多為3030元，其中香港公開發售佔5%，其餘為國際配售。招股書顯示，集資額將全數用於償還公司債務以及對母公司部分債務。

本次公開發售中百威亞太擁有大量發售量調整權，若悉數行使，將增發原訂發售股份的合共最多36.8%。招股書顯示，若未行使調整權，百威亞太將最多集資368.5億元，若行使調整權，將最多集資505.9億元。此外，若發售量調整權未獲行使，百威亦有新發行15%股份的超額配股權。

百威亞太引入唯一基石投資者新加坡政府投資公司（GIC），後者將投資10億美元（約78.23億元），若以中間價28.5元計算，屆時GIC將持有股2.75億股，持有股權2.08%。

百威亞太上次集資計劃遭擱置後，母公司百威英博（AB InBev）即以113億美元出售旗下澳洲業務予日本朝日集團，百威亞太遭「瘦身」。百威亞太執行董事兼首席執行官楊克表示，料出售業務後，公司全年收入由85億美元減少至67億美元。不過他補充，出售澳洲業務後，公司依然為亞洲最大的啤酒生產商，而且更加以業務增長為中心，將更加注重如中國、印度、東南亞等增長市場。

楊克表示，相信本次是在正確的市場環境、正確的估值下進行公開發售。他表示，雖然現時香港的情況有波動，但百威亞太作為亞太區啤酒生產商，想長期定位亞洲，認為香港依然有強健基礎，相信長期而言香港是正確選擇。

百威亞太將於9月23日定價，9月30日掛牌交易，若發售量調整權及超額配售權均未獲行使，上市時市值將介乎3525億元至3916億元之間。

記者：馬迪帆

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