茂宸（0273）旗下的財富管理公司晉裕集團投資分析師黃子燊指，在政治、經濟的不確定性下，投資者信心薄弱，近期已見成交量、睇樓量等下降，相信樓市短期下行，或抵消2019年前段樓價升幅，全年樓價僅剩低單位數。

黃子燊指，目前港樓已來到自1997年後的第七個周期，股樓分別已在今年5月3日及6月28日見頂，恒指及中原城市領先指數（CCL）分別見高位30081.55點及190.48點，料恒指底部在22576.17點及CCL介乎165.3-173.97點。

他指出，除了經濟因素，本港社會運動亦影響投資者信心，近期已有不少查詢有關移民，公司曾開辦移民台灣講座，第一場約60-70個名額爆滿，反應熱烈，暫會加開一場。

他透露，客戶亦更傾向分散投資，一些客戶在3-4月投資部署中仍有90-100%集中在股票市場，但自6月起已改為40-50%，其餘投放在定息及債券產品，甚至已開設新加坡的離岸戶口，以應對突發風險。

談及樓市方面，他指出過往樓市因剛性需求未獲滿足的支持，但按該行推算，受2011至2016年賣地高峰，在2019至2022年間私樓落成量將為75830個，平均每年18958個，供求漸見平衡，剛需被滿足下，買家議價力提升，料市場主力為上流及換樓需求，樓市波動幅度增加。

近年納米樓或細單位成市場主力，他指出是因自2005年起適齡置業人口持續增加，2016年稍降後，2018年起反彈至2022年見頂，故提醒以往16年買細單位的人士有可觀的賺幅，未來有利轉化成換樓需求，但自2022年起適齡置業人口將開始下跌，故現時買入上車或過細單位或難以易手，建議置業人士或投資者轉向改善性單位。

記者：方楚茵

其他報道：

【打擊假評論】TripAdvisor去年有2.1%為假評論 大部分來自俄羅斯

【中國經濟】商務部首8個月ODI增加2.7%

【香港數據】8月底失業率2.9% 符預期 零售業失業率升

【港股收市】恒指跌334點 失守10天線 成交縮 港鐵跌1.28%

【大行點睇】野村降友邦目標價至75.91元

【誠哥澄清】長實否認投資深圳隧道 海逸君綽無為示威者預留自助餐

【港倫合併】倫交所小股東RLAM反對港交所收購

【波動更大】穆迪：新LPR更波動 對內銀結構融資交易信用影響負面

【A股收市】滬指二連跌 收挫1.74%

【連環降級】穆迪降港鐵評級展望至「負面」

轉按尾班車 8月申請宗數今年新高

追貼新加坡 香港成全球四大外匯交易市場