全球旅遊評論網站貓途鷹（TripAdvisor）首次公布透明度報告指，去年網站共錄得6600萬條評論，當中有2.1%被證實為假評論，當中有73%在發布前已被攔截（即約100萬個假評論）。另有，4.7%評論經網站審核團隊查核後刪除，而大部分評論在提交後的6個小時內會被審核。去年有約35000間企業被發現試圖發表虛假評論，受到「排名處罰」（即指在人氣排名中排得較後）。

公司又發現，在假評論中，超過9成為「正面」的評論，而3%為付費評論。以地區計，去年來自俄羅斯的假冒評論比例比其他地區高。TripAdvisor估計，這和俄羅斯在去年夏天舉辦了FIFA世界杯有關，這些重大事件吸引了大量遊客到訪當地，而欺詐者會試圖利用這種情況發表假評論。公司表示，透過推出「紅色懲罰徽章」、「禁止發表內容」等方法來繼續積極打擊假評論，又希望能與Google及Facebook等平台攜手合作打擊問題。

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