統計處公布，截至8月份的三個月失業率為2.9%，與5月至7月期間持平。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平。

與2019年5月至7月比較，在6月至8月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中建造業有相對明顯的下跌，而上升則主要見於餐飲服務活動業。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度大致輕微。

6月至8月總就業人數減少約3600人，跌至386.3萬人，同期的總勞動人口亦減少約1500人，跌至398.4萬人。失業人數（不經季節性調整）增加約2100人，升至12萬人。就業不足人數方面，為41000人，與5月至7月的數字（40700人）大致相若。

勞工及福利局局長羅致光表示，按主要行業分析，在本地消費疲軟及近期社會事件導致訪港旅客人次急跌的情況下，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較上一個期間進一步上升。建造業的失業率較上一個期間下降，但該行業的就業人數受建造活動疲弱所影響而繼續按年下跌。展望未來，由於最近經濟情況進一步轉差，本地勞工市場在短期內將無可避免面對更大壓力。政府會密切留意勞工市場的情況。

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