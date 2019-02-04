大市缺乏利好消息，延續昨日中國經濟數據轉差、香港被評級機構給予負面展望，以及沙特產油設施遭到襲擊的避險情緒所影響，低開181點跌穿27000點關後，午後最多曾跌幅擴大至430點或1.59%，低見26694點，是五個交易日最低。同時亦一舉跌穿10天線(26860點)及50天線(26919點)。

恒指收市跌334點或1.23%，報26790點，成交金額680億元，較上日大減16%；國指跌125點或1.18%，報10502點。

沙特設施遇襲刺激油價上升，不利中石化（0386），中石化跌3.57%，收報4.86元，是跌幅最大的藍籌，中海油（0883）則升0.63%，收報12.86元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點，另一桶油中石油（0857）跌0.23%，收報4.31元；神華（1088）升0.96%，收報16.86元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.63%，收報78.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

內地70大中城市樓價升幅按月放緩，內房股下跌，潤地（1109）跌1.35%，收報32.8元；碧桂園（2007）跌1.54%，收報10.26元；中海外（0688）跌1.55%，收報25.4元。

中國MLF降息預期落空打壓風險偏好，內銀股向下，工行（1398）跌1.3%，收報5.33元；建行（0939）跌1.63%，收報6.02元；交行（3328）跌1.3%，收報5.3元；中行（3988）跌0.94%，收報3.15元。內險股亦隨市下跌，平保（2318）跌1.32%，收報93.3元；中人壽（2628）跌1.85%，收報19.1元。

東鐵列車於紅磡出軌，港鐵（0066）跌1.28%，收報46.2元。

美國商會行政總裁Thomas Donohue表示，美國貿易代表萊特希澤表示在中國購買美國農產品和其它問題上有了一些行動，但要達成完整協議是「一個非常大的挑戰」。貿易相關股下跌，申洲國際（2313）跌2.36%，收報107.4元；創科實業（0669）跌3.29%，收報55.8元；瑞聲（2018）跌2.18%，收報40.3元；舜宇（2382）跌1.19%，收報116.5元。

港交所（0388）有意繼續收購倫交所，花旗認為交易存在很高風險，予港交所評級「沽售」，跌1.02%，收報232.6元。

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