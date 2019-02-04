啤酒生產商百威英博旗下的百威亞太（1876）今年7月擱置在港上市計劃，本月宣布恢復上市計劃，將於今日公布招股價。彭博社引述消息人士稱，百威本次將發售12.6億股，招股價介乎27元至30元之間，較原定價格削減約三分之一，最多集資379億元（約48.5億美元），約為原定集資額一半。此次全球公開發售，已經吸引新加坡政府投資公司（GIC）成為基石投資者，消息稱GIC投資10億美元（約78.2億元）。

彭博數據顯示，百威亞太48.5億美元的集資額將成為今年全球第二大新股，僅次於共享汽車公司Uber。報道引述德勤中國全國公開發行部門聯席主管歐達明指，若百威此次可成功上市，將對香港資本市場有積極影響，顯示出對投資者對大型新股上市依然有良好的意欲，亦可以為小型新股上市鋪平前路。

彭博報道，百威亞太預計將於9月23號定價，將可於30號掛牌。於已擱置的原定發售計劃中，百威亞太每股招股價定位40至47元，意圖集資最多760億元。不過最後因國際配售部分遭機構投資者臨時壓價及「抽飛」，加上公開發售的超購倍數低，致機構投資者抽飛後無法回補，終以考慮市場狀况為由，宣布擱置上市。

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