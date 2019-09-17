【誠哥澄清】長實否認投資深圳隧道 海逸君綽無為示威者預留自助餐
文章日期：2019年9月17日 15:26
長實（1113）就中外社交媒體的傳言，發出嚴正聲明指，從沒有投資深圳梧桐山隧道，旗下港島海逸君綽酒店，亦沒有為示威者提供換裝場地及預留自助餐。
長實指，最近在網上流傳，甚至有立法會議員在昨日於Facebook貼文，指集團創辦人李嘉誠早年曾投資於深圳梧桐山隧道，並指於2011年蝕讓出售，其作出澄清指，包括李嘉誠及長江集團旗下公司，均從沒有投資於該隧道。
至於長實旗下的港島海逸君綽酒店方面，則嚴正聲明指，沒有為示威者提供換裝場地及預留自助餐，並指有關傳言不實，並且引用微博的片段，顯示並非有關酒店，以正視聽。該酒店指，對這些憑空捏造的虛假謊言深感憤怒及遺憾，並希望各界認清事實真相，以免被別有用心人士矇騙。
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翻查資料顯示，梧桐山隧道是由中信集團及深圳國企鹽田港集團合資發展的項目，該隧道於2011年變成國企。
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