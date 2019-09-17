長實（1113）就中外社交媒體的傳言，發出嚴正聲明指，從沒有投資深圳梧桐山隧道，旗下港島海逸君綽酒店，亦沒有為示威者提供換裝場地及預留自助餐。

長實指，最近在網上流傳，甚至有立法會議員在昨日於Facebook貼文，指集團創辦人李嘉誠早年曾投資於深圳梧桐山隧道，並指於2011年蝕讓出售，其作出澄清指，包括李嘉誠及長江集團旗下公司，均從沒有投資於該隧道。

至於長實旗下的港島海逸君綽酒店方面，則嚴正聲明指，沒有為示威者提供換裝場地及預留自助餐，並指有關傳言不實，並且引用微博的片段，顯示並非有關酒店，以正視聽。該酒店指，對這些憑空捏造的虛假謊言深感憤怒及遺憾，並希望各界認清事實真相，以免被別有用心人士矇騙。

相關報道：【逃犯條例】政法委稱「網開一面」如同縱容犯罪 誠哥咁回應...

翻查資料顯示，梧桐山隧道是由中信集團及深圳國企鹽田港集團合資發展的項目，該隧道於2011年變成國企。

相關報道：

【李嘉誠發聲】李嘉誠望年青人體諒大局 盼執政者對未來主人翁網開一面

【李嘉誠發聲】李嘉誠勸勉年青人：不要讓今天的激情成為明天的遺憾

【李嘉誠發聲】李嘉誠：最好的因可成最壞的果

【細味「誠」語】「黃台之瓜，何堪再摘」之典故

【逃犯條例】李澤楷登廣告：止暴護秩序 支持和青年對話

【逃犯條例】長和系登報籲停止暴力、理性討論、重建和諧社會

【超人出遊】李嘉誠日本偶遇小學生 事後捐出200萬贊助旅程

【權力沒落】傳汕頭大學擬踢走李澤楷 李嘉誠父子將不會出席畢業禮

【內媒炮轟】內媒狠批李嘉誠用潛規則謀利 蛀蝕中國經濟根基

【內媒炮轟】被指「套現走人」 長實：在內地投資規模龐大