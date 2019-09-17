評級機構穆迪宣布，將港鐵（0066）、港鐵旗下MTR Corporation（C.I.）及九廣鐵路的評級展望，由「穩定」轉為「負面」，這是緊接將香港的Aa2評級由「穩定」轉為「負面」之後，最新的評級行動。

穆迪指出，確定港鐵、MTR Corporation (C.I.)及九鐵的Aa2評級。該行解釋，是次將港鐵及在鐵等評級展望作出改變，原因是隨著香港的評級展望改變，會對政府相關發行人的信貸質素構成負面影響。根據該行對政府相關發行人的聯合違約分析方法，政府的評級及信貸質素對政府相關發行人的支持，是衡量政府相關發行人的一個主要因素。其指，港鐵及九鐵在得到港府的支持下，因此會因應香港的評級及展望非常敏感，並評估過，港鐵及九鐵對政府的依賴程度分別處於高及非常高水平，兩家公司的信貸質素亦與政府有緊密的營運及財務連繫。在評級展望轉為「負面」下，要將港鐵及九鐵的評級提高不大可能。

穆迪進一步稱，若香港的評級展望轉為「穩定」，會考慮將港鐵及九鐵的評級展望轉回「穩定」，並指兩家公司與港府的非常高之相似性，會維持不變。若香港的評級降低，兩家公司的評級亦會相應降低。

昨日，穆迪把香港的評級展望降為「負面」，理由是持續的示威活動蠶食香港機構實力，及香港與內地的經濟聯繫日漸緊密。

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