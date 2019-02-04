【外匯交易】BIS：內地成為全球第八大外匯交易中心
文章日期：2019年9月17日 12:57
國際清算銀行(BIS)數據顯示，內地今年4月份的日均外匯交易量達1360億美元，成為全球第八大外匯交易中心(2016年時為第13位)。交易量較2016年4月的730億美元增長近一倍。
BIS調查的是近三年數據，BIS指以截至今年4月止，人民幣在全球範圍內的日均成交量為2840億美元，較2016年同期的2020億美元增長超過四成。
BIS評論指，人民幣的日均成交量增速「僅較全市場略快，在全球貨幣成交量中的排名也未進步」人民幣在所有貨幣中排名保持在第八位，今年在全球貨幣成交量中的佔有率為4.3%。
成交量統計範圍包括現貨和衍生品交易，經計算後，外匯掉期佔比達到48.2%，超過即期的34.2%、直接遠期的12.7%和外匯期權的4.6%，其餘為貨幣掉期。
報告顯示，美元仍是人民幣最大的交易對手貨幣，佔人民幣外匯交易量的95%，相反，在美元的對手貨幣中，人民幣交易量佔比為4.1%，是美元的第六大對手貨幣，其佔比較2016年同期的3.8%上升。
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