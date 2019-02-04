港股今早跟隨外圍低開181點，在未有利好消息支持下，港股延續昨日跌勢，半日最多跌301點，低見26822點，失守27000點關，半日高位為26951點，跌172點。恒指半日跌274點或1.01%，報26849點，成交金額330億元；國指跌107點或1.01%，報10520點。恒指半日跌穿10天(26866點)及50天線(26920點)。

神華（1088）升1.68%，收報16.98元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；吉利（0175）再跌3.36%，收報13.22元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.24%，收報59.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

港鐵（0066）列車於紅磡站出軌，港鐵半日跌1.28%，收報46.2元。

油價隔晚再升，石油股半日仍向上，不過升幅較昨日為低，中海油（0883）升0.16%，收報12.8元；中石油（0857）升0.23%，收報4.33元；中石化（0386）跌3.17%，收報4.88元。

內地70大中城市價格升幅放緩，內房股向下，潤地（1109）跌1.2%，收報32.85元；碧桂園（2007）跌1.34%，收報10.28元；中海外（0688）跌1.94%，收報25.3元。

鴻海集團前董事長郭台銘發聲明指，決定不參與2020台灣總統選舉，消息令中港兩地鴻海系股份大跌。

富智康（2038）開報0.98元，最低見0.96元，跌23.2%，收報1.02元，跌18.4%；鴻騰精密 （6088）最低見3.41元，跌4.7%，收市報3.45元，跌3.6%。

中美周四將舉行副手級貿易談判，不過，據傳美國貿易代表萊特希澤指，中美要達成協議是「一個非常大的挑戰」。貿易相關股向下，申洲國際（2313）跌1.64%，收報108.2元；創科實業（0669）跌2.86%，收報56.05元；瑞聲（2018）跌2.18%，收報40.3元；舜宇（2382）跌0.51%，收報117.3元。

騰訊（0700）持續回購亦無阻跌勢，半日再跌0.87%，收報343.6元。

港交所（0388）有意繼續收購倫交所，花旗認為交易存在很高風險，予港交所評級「沽售」，半日跌0.77%，收報233.2元。

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