有見反向ETF（交易所買賣基金）在香港的成交愈來愈多，南方東英本周將作出新嘗試，推出納斯達克100指數每日反向（-2X）產品（股份代號：7568.HK），通過投資在該指數的期貨，提供納指100指數反向兩倍的回報。該ETF將於本周四掛牌，預計每手入場費在1000元以下。

貿戰多敏感消息 亞洲時段有需求

南方東英財富管理銷售總監王卓峯接受本報專訪時表示，該產品在上市前已經吸引了1000萬美元的初始投資。他指出，在與投資者溝通時，了解他們有不少已投資在美國上市的美股反向ETF，但由於中美貿易戰爆發後，許多敏感消息都是在亞洲時段公布，因此市場對亞洲時段的美股反向ETF有需求。他表示，該ETF投資的E-Mini納指100期貨近乎全天候24小時交易，所以在港股交易時段，ETF的價格亦會隨之變化，而不會出現港股和美股因為交易時差問題而出現價格變動不靈敏的現象。

南方東英在5月推出香港首隻兩倍反向產品，王卓峯透露，亦是由當時起籌備美股反向ETF，經諮詢市場意見後，決定以納指100為標準，該指數包含facebook、亞馬遜、Netflix、微軟及谷歌母公司Alphabet等納斯達克的100隻最大型非金融公司。他認為科技股有三大不利因素，帶來短期沽空的機會，首先是中美雙方的紛爭，已由貿易戰升級至科技戰，無論對投資氣氛或實際盈利都會不利。第二是監管趨嚴，最後是科技股急速增長的時候已過。他指出，自2018年開始，納斯達克波動率指標平均水平升至20.4%，相比之下，貿易戰之前的5年平均波動率僅14.1%。

監管趨嚴不利美科技股

王卓峯認為，港股投資者對反向產品愈來愈熟悉，是他們大膽推出新產品的主因。南方東英恒指每日兩倍反向ETF（7500）自面世後，成交一直位於前列，截至8月底日均成交額6.13億元，規模也逐步攀升到18億元。他指出，從參與買賣的證券行數目可見，更多的家族投資者及海外投資者買入港股反向ETF，香港市場對此類槓桿反向產品的認可度愈來愈高，在目前全球經濟不明朗，且受貿易戰拖累的市况下，市場上有強烈的對冲和短期沽空的需求。

明報記者 廖毅然