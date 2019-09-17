國統局發布70個大中城市住宅銷售價格變動數據，70個城市樓價錄得按年上升，按年計，新建商品住宅均價升9.1%；前月為升10.1%。按月計，8月新建商品住宅均價上升0.59%，較7月升幅收窄。

8月份4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上升0.3%，升幅與上月相同，其中北京上升0.5%，上海上升0.3%，廣州和深圳均上升0.2%；按年上升4.2%，升幅比上月回落0.1個百分點。

31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上升0.5%和0.2%，升幅比上月均回落0.2個百分點；按年分別上升9.9%和5.5%，升幅比上月分別回落0.8和1.2個百分點。

35個三線城市新建商品住宅銷售價格按月上升0.7%，升幅與上月相同；按年上升9.0%，升幅比上月回落1.2個百分點。二手住宅銷售價格按月上升0.8%，升幅比上月擴大0.1個百分點；按年上升5.8%，升幅比上月回落1.3個百分點。

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