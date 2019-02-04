港股隨外圍向下，恒指今早低開181點或0.67%，報26942點，成交金額12億元；國指今早低開64點或0.61%，報10563點。

列車於紅磡出軌，港鐵（0066）跌1.92%，報45.9元，是跌幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.82%，報78.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。逆市上升的則有恒地（0012）升1.17%，報38.8元，是升幅最大的藍籌，油價上升，中海油升0.94%，報12.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；

沙特產油設施遇襲，油價再升14%，三桶油走勢各異，中石化（0386）跌0.99%，報4.99元；中石油（0857）升0.23%，報4.33元；中海油升0.94%。

鴻海集團創辦人郭台銘宣布放棄選總統，富智康（2038）開市報0.98元，跌21.6%。

彭博引述消息人士報道，迪拜的監管部門在兩年前發現，渣打銀行（2888）私人銀行客戶沒有提供證明其財富來源的文件，部分個案甚至缺少現時地址、電話號碼等基本資料，類似的失誤亦在新加坡、香港和倫敦等業務樞紐發現。渣打開市報67.15元，升0.44%。

港交所（0388）擬繼續推進收購倫交所，中金公司表示，香港交易所完成對倫敦證交所要約收購的機率很低，但當前要約尚未正式結束、不確定性仍存，提示短期股價波動風險。港交所（0388）升0.09%，報235.2元。

平保（2318）公布，今年首八個月，財產保險收入1730.7億元(人民幣．下同)；同比升8.9%；中國平安人壽保費收入3598億元，同比增9.2%；平安養老保費收入171.9億元，同比增11.1%；平安健康保費收入41.4億元，同比增加64.4%。平保（2318）跌0.48%，報94.1元。