沙特產油設施遇襲，美股回落，港股ADR跌121點或0.45%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.8%，折合報343.81元；匯控（0005）跌0.93%，折合報60.04元；建行（0939）跌0.66%，折合報6.08元。

今日焦點股份可留意：

沙特產油設施遇襲，油價再升14%，留意油股表現。

鴻海集團創辦人郭台銘宣布放棄選總統，留意富智康（2038）。

彭博引述消息人士報道，迪拜的監管部門在兩年前發現，渣打銀行（2888）私人銀行客戶沒有提供證明其財富來源的文件，部分個案甚至缺少現時地址、電話號碼等基本資料，類似的失誤亦在新加坡、香港和倫敦等業務樞紐發現。

穆迪公布，將香港的Aa2評級展望由「穩定」下調至「負面」。

港交所（0388）擬繼續推進收購倫交所，中金公司表示，香港交易所完成對倫敦證交所要約收購的機率很低，但當前要約尚未正式結束、不確定性仍存，提示短期股價波動風險。

平保（2318）公布，今年首八個月，財產保險收入1730.7億元(人民幣．下同)；同比升8.9%；中國平安人壽保費收入3598億元，同比增9.2%；平安養老保費收入171.9億元，同比增11.1%；平安健康保費收入41.4億元，同比增加64.4%。

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