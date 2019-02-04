中國數據轉差，加上沙特產油設施遇襲引發避險需求，美股下跌，道指更終止8連升。中美貿易談判方面，美國商會行政總裁表示，美國和中國的高級貿易談判代表預計將在一周半後恢復談判，不過全面協議的達成還有很多工作需要做，另外，路透亦報道，美國商會沒有和貿易代表萊特希澤討論臨時中國協議。

道瓊斯工業平均指數收跌142點，跌幅0.53%，報27076點。標普500指數收跌9點，跌幅0.32%，報2997點。納斯達克綜合指數收跌23點，或0.29%，報8153點。

家得寶跌1.28%，報230.99美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低20點，而雪佛龍升2.1%，報124.12元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報219.9元，升0.52%，谷歌母公司Alphabet收市報1231.63元，跌0.67%，亞馬遜收市報1807.84元，跌1.71%，Facebook收市報186.22元，跌0.51%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.58%，報389點。德國DAX指數收跌0.71%，報12380點；法國CAC 40指數跌0.95%，報5602點；英國富時100指數收跌0.63%，報7321點。