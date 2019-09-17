港股連續兩周上漲後有回吐，整體的沽壓不大的同時，焦點欠奉。航空、港澳概念、中資金融等沽壓較大，內地A股向好，中資金融依然可取，可以趁低吸納。

恒指昨低開139點向下，早段最多跌376點、低見26,976點回穩，收報27,124點，跌228點或0.83%；國指跌0.56%。大市成交814億元，高於60天平均半成。據《明報》港股數據庫，升跌比率29比71，跌逾3%佔下跌股份約一成；陽燭對陰燭為35比65，大市普遍下跌，沽盤較為積極但壓力不大。走勢上，恒指10天線約26700點為短線調整的支持位。

中海油服中線最強 有望挑戰10.8元阻力

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成多上升，能源業升2.5%、有九成股份上升，跑贏一眾行業；其次公路鐵路、金屬及礦石升約0.5%，股份表現參半。沙特產油設施受襲，影響全球石油供應，引起市場憂慮，刺激國際油價急升，受惠的石油及油服股受到追捧，中海油（0883）升逾7%最強，繼續跑贏中石油（0857）、中石化（0386）。

不過，全球石油供應相當充裕，需求前景平穩偏淡，除非受襲事件進一步惡化，否則油價升勢很難維持，油股亦因而波動。不過，油價只要保持偏高水平，油服股可以繼續受惠；事實上，近期多次提到石油及相關股份中以中海油服（2883）中線最強，該股亦逼近多年高位整固，守穩9元關鍵支持，中線有望挑戰甚至上破10.8元高位阻力。

至於下跌行業，有近四成跌逾1%跑輸恒指國指，家居用品、航空跌逾2%表現最差，後者受累油價急升。港澳概念股沽壓再現，地產相關、本地零售服務、博彩及消閒跌約1.5%以上，跌幅榜居前。近期急升的中資金融有回吐，但整體偏強，可以留意吸納機會。

滬深300指數上周逼近4000關口初步受阻，回調守住3900點，向上趨勢未變。美國聯儲局將於本周議息，市場估計中國人行有機會順勢下調中期借貸便利（MLF）操作利率，加上早前公布下調存款準備金率落實，寬鬆的貨幣環境有利內地A股及資產價格。

平保短線92元料有支持

內地公布了8月社會消費、工業增加值、固定資產投資，均差於預期；統計局稱中國基礎設施發展還有很大潛力，加上利率市場化加速，內銀股面對的隱憂不少；中資金融股以內險及中資券商可以看高一線。內銀、內險及券商股中工行（1398）、平保（2318）、海通證券（6837）短線動力最強。走勢上，平保上月跌至85元找到支持拾級向上，短線92元料有支持；海通證券10天線約8.5元有承接。

[劉思明 數據尋寶]