恒指昨日跌228點，收報27,124點，成交金額813億元。沙特煉油設施受到襲擊，國際油價一度急升19%，創30年最大單日漲幅，美股期貨下跌，港股亦受壓。油價抽升後升幅大為收窄，市場似乎已平靜下來，但後續發展變數很多，相當視乎美國總統特朗普作何決定，處於高位的股市本周會出現較大阻力。紙業股過去兩年受到供過於求的困擾，股價持續下跌，但近日在眾多利淡因素下反而逆市漲價，行業有機會步入復蘇，玖紙（2689）可留意。

作為全球最大產油國，沙特煉油設施遇襲後產量大減，原油市場自然會出現恐慌，大量止蝕盤無法平倉，買盤只能不斷高追，結果油價就大幅飈升。當止蝕盤耗盡，油價也自然回順，但不代表油價就此便可穩定下來。事件後，也門胡塞武裝組織首先承認責任，但美國指各種迹象均指伊朗才是主謀，特朗普指美國「子彈已上膛」，現等待沙特作進一步核實。若美國向伊朗動武，作為全球最主要的產油煉油地區，中東地區一旦爆發戰爭，油價就有大幅抽升的風險。

止蝕盤耗盡 油價自然回順

不過，《紐約時報》6月曾報道，當時美國空襲伊朗的戰機已經起飛，但最後在途中接獲取消的命令，反映美國在伊朗問題上仍盡力克制。事實上，油價抽升對美國經濟好處有限，頁岩油受惠，但其他行業尤其是消費者卻會受影響；二來當前集中精力與中國在貿易談判上周旋。若一邊捲入中東戰爭，油價飈升甚至失控，美國在談判上很容易會進退失據。就算最終確定伊朗是主謀，即時作出軍事報復的可能性亦有限。

數據全面轉差 中美休戰機會升

中國8月份工業增加值僅升4.4%，社會零售銷售也大幅放緩至7.5%，連固定資產投資也由1至7月的增長5.7%，放緩至1至8月的5.5%，經濟可說全面失速。但壞數據不一定是利淡，統計局指中國基建投資仍然有很大潛力，明示會加大投資力度。中央已表態加大基建力度，但基建鐵路股普遍跟隨大市下跌，始終近期已由低位炒上10%，中央的刺激力度有多大還是未知數，投資者對高追都有保留。反而鋼鐵股和水泥股表現相對較強。

此外，貿易戰對於中國經濟的影響愈來愈明顯，例如對出口較敏感的東部地區，8月份工業增加值就僅升2.8%，相對於2018年8月的5.5%近乎腰斬。因此，10月份中美貿易戰休戰甚至達成協議的機會也會更高。

「雙11」備貨 紙品逆市漲價

除油股和受惠關稅獲豁免的萬州（0288）外，紙業股表現亦突出。據華印紙箱官微披露，9月17日起東莞玖龍將漲價每噸50元（人民幣‧下同），天津玖龍漲價每噸30至50元。據統計，9月前半個月，市場披露的原紙、紙板漲價函超過百次，漲價原因主要和行業信心復蘇及「雙11」備貨有關。在玖龍、理文（2314）等大廠帶動下，預計中秋節後會有一波漲價小高潮。紙業股一直受到供過於求問題困擾，但在經濟弱、貿易戰未明下反能加價，行業有頗大機會開始復蘇。玖紙現時仍受制於雙底頸線，若能升破，隨時有條件展開中期升浪，可留意。

[張兆聰 還看今朝]