雖然渣打被指私銀客戶資料不齊備，惟彭博表示沒有證據證明該銀行涉及不法行為。（資料圖片）

彭博引述消息人士報道，迪拜的監管部門在兩年前發現，渣打銀行（2888）私人銀行客戶沒有提供證明其財富來源的文件，部分個案甚至缺少現時地址、電話號碼等基本資料，類似的失誤亦在新加坡、香港和倫敦等業務樞紐發現。

渣打銀行回應彭博指，該行過去數年，在業務表現和盡職審查標準，已有長足進步。渣打私人銀行擁有650億美元資產，佔渣打上半年收入逾4%。彭博指，沒有證據證明該銀行涉及不法行為。

兩名知情人士指，在2017年進行審查後，迪拜監管當局下令銀行外聘顧問，作監察善後處理。該行聘請德勤，並希望在兩年後完成工作，其中包括處理為數不明的賬戶。消息人士指，私人銀行全球主管Didier von Daeniken等高層，本月將與迪拜監管機構會面。

渣打並非首次被監管機構就反洗錢遭監管機構處罰，去年渣打被新加坡罰款470萬美元，因為該行為客戶資產轉移至新加坡時，未能遵從反洗錢要求。今年4月渣打與英美監管機構達成協議，合共繳付1.27億美元罰款，並與美國延長延遲檢控議至2021年，處理2014年前為伊朗處理美元交易。