內地經濟數據持續轉差，港股今早低開139點後，內地公布的8月數據全遜預期，恒指一度跌穿27000點，低見26976點，跌376點，恒指收市跌228點或0.96%，報27091點，成交金額813億元，較上日576億大升41%，是近3日最多；國指跌76點或0.71%，報10611點。

沙特產油設施遇襲，油價向上，三桶油因而大升，其中，中海油（0883）升7.39%，收報12.78元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻47點；中石油（0857）升4.25%，收報4.32元；中石化（0386）升1.82%，收報5.04元。

內地數據續差，建行（0939）跌1.92%，收報6.12元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。其他內銀亦下跌，工行（1398）跌0.92%，收報5.4元；交行（3328）跌1.47%，收報5.37元；中行（3988）跌0.63%，收報3.18元。吉利（0175）跌3.12%，收報13.68元，是跌幅最大的藍籌。

反修例持續，相關股下跌。港鐵（0066）跌1.16%，收報46.8元、領展（0823）跌0.89%，收報88.9元、九龍倉置業（1997）跌2%，收報44.2元。

本地地產股下跌，恒地（0012）跌0.65%，收報38.35元；新地（0016）跌1.45%，收報115.5元；新世界發展（0017）跌2.3%，收報10.2元；長實集團（1113）跌1.74%，收報56.5元；信置（0083）跌1.82%，收報11.88元。

港交所（0388）買倫交所之心不死，傳向倫交所股東遊說，港交所跌2.41%，收報235元。

蒙牛（2319）溢價52%對外收購，收市跌2.27%，收報30.15元。

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