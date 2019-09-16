爆出姊弟爭權的震雄集團（0057），集團主席、蔣家六女蔣麗苑今日透過公關公司致函，指近日有人一再引導已年屆96歲的父親蔣震向媒體發表言論，對此深感痛心。

蔣麗苑在信中表示，30年前從美國大學畢業回港，便跟隨蔣震於集團工作，在父親親自教導及引領下，按部就班掌握如何處理集團各範疇事務。2003年，更由蔣震親自指示及落實由她出任主席，以及蔣震工業慈善基金的行政董事。

蔣麗苑於信中憶述，2006年與父親一起接受電視訪問，以10分為滿分，當時蔣震給了只當兩年集團接班人的蔣麗苑8分，令她心裡感到高興之餘，更感任重而道遠，身負承傳父親使命的重任。

蔣麗苑稱，震雄是父親的心血，慈善基金是他心血的傳承。父親對自己有所交托，就定必要堅定地、嚴肅地、果斷地執行其叮囑，守護其意願和承傳其使命，不讓任何人或事損害父親的意願和使命。

信中指，近日媒體出現多篇關於集團以至蔣麗苑個人的報道，內容失實誤導。對於包括私有化及近期所發生事件，蔣麗苑表示已一併交予律師團隊跟進，由於已進入司法程序，在此聲明後不希望再公開周旋於任何爭拗及回應中。蔣麗苑又表示，以父親蔣震為榮，深信公道自在人心。

另一方面，震雄執董鍾效良亦回應指，對於有報導說蔣麗苑只做一兩年主席便交棒給胞弟蔣志堅，是絶對不合理和不可思議。鍾效良稱，震雄是一間講求企業管治的上市公司，不認為蔣震會以上市公司做私人交易，亦不會同意其他人如此，而且去年是震雄集團60週年，蔣麗苑已列出未來60年的遠景和大計，該計劃已廣泛在公司網站和內部宣傳，蔣麗苑對震雄集團的企業目標是長期的。

鍾效良亦反駁報道稱集團會將順德地皮發展成地產項目，指這是完全失實。他指，去年順德廠房才裝修，更舉行開放日，新產品嘉年華及很多宣傳活動。未來亦會繼續善用該土地作工業發展。鍾效良又指，一幅工業用地被人說三道四，是很奇怪和別有用心，以上種種會影響公司形象和運作。

震雄半日報2.85元，無升跌。

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