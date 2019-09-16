近年內房分拆旗下物業管理公司成新趨勢，星展銀行（香港）高級副總裁王丹指出潛在分拆的公司為數不少，而商業或物管已達一定規模的潤地（1109）、世茂（0813），以及建業（0832）、富力（2777）都潛在分拆物管業務上市。在近一年多雅生活（3319）、碧桂園服服（6098）等半新股為投資者帶來不錯回報，相信物管新貴只要有合理估值，低於或平均22-23倍仍具吸引力。

王丹預期整體物管市場規模至2030年的複合增長率仍有達5%，2-3年內行業股份盈利增長水平仍達35%，關鍵除了基礎管理收入增長，核心在於增值服務能否做起來，像綠城服務（2869）就因目前投入在超市、教育等範疇成長及貢獻需時而拖累，但長遠料可增對投資者吸引力。而近期時代中國（1233）公布分拆後亦為股價帶來支持。

她又相信，未來物管行業的價格管制有放鬆可能，管理費有上升空間，目前部分地區亦已在進行中，在房產佔內地家庭資產達65%的高比率下，相信居民亦有意願及具支付能力予管理公司去維持旗下物業資產價值。

而隨著市場開放，三供一業亦成為行業增長的支持，雖然由於屬政府合約，成效較慢，對收入、利潤貢獻亦相對較慢，但當中碧桂園服務己率先提出，但相信此類服務需3-5年才能較成功培育。

記者：方楚茵