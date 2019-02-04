反修例衝突持續，港股今早低開139點，其後內地公布8月份一系列經濟數據均遜預期，港股低開後跌幅擴大，曾跌最多376點，跌穿27000點關口，低見26976點。恒指半日跌273點或1%，報27079點，成交金額450億元；國指跌98點或0.92%，報10588點。恒指暫守50天線(26944點)，尚未突破250天線(27374點)。

沙特產油設施被襲，刺激油價抽升，中海油（0883）升6.22%，收報12.64元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點。另外兩桶油亦向上，中石油（0857）升5.45%，收報4.37元；中石化（0386）升1.62%，收報5.03元。

油價上升不利航空股，航空股下跌，南方航空（1055）半日收市跌4.4%，國泰航空（0293）下跌3.8%，東方航空（0670）下跌4.9%，中國國航（0753）下跌4.3%。

吉利（0175）跌3.68%，收報13.6元，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）跌2.12%，收報342.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低57點。易鑫集團（2858）早前發公告，指控股股東易車收到騰訊及黑馬資本提出的收購建議，每股作價16美元，收購易車的流通股及美國預託股份，從而控制易車。由於易車在港持有易鑫43.74%股權，並在易鑫持有9.85%的附帶投票權，行使投票權達53.55%，因此在易鑫母公司獲收購控制權下，騰訊及黑馬亦按例向易鑫提出全面收購，每股作價不多於2港元。這較易鑫每股停牌前收報1.71元，溢價16.96%。易鑫半日收報2.25元，升31%。

港交所（0388）合併倫交所雖然遭到倫交所拒絕，但傳港交所將與倫交所股東會面，仍相信收購成功，港交所半日跌2.08%，收報235.8元。

反修例活動持續，周末再有警民衝突，港鐵（0066）跌2.11%，收報46.35元、領展（0823）跌1%，收報88.8元、九龍倉置業（1997）跌0.89%，收報44.7元。

內地官媒早前批評本地地產商囤積居奇，憂慮之下，地產股下跌，恒地（0012）跌0.78%，收報38.3元；新地（0016）跌1.54%，收報115.4元；新世界發展（0017）跌1.72%，收報10.26元；長實集團（1113）跌1.74%，收報56.5元；信置（0083）跌1.32%，收報11.94元。

蒙牛（2319）公布，以每計劃股份12.65澳元（約相等於68.15港元）收購 BELLAMY’S AUSTRALIA LIMITED 的全部股本，溢價52%，蒙牛半日跌2.92%，收報29.95元。

其他報道：

【港倫合併】港交所前主席：倫交所對收購回應留有可能性

【A股午市】兩市高開高收 滬指半日微漲0.1%

【不斷更新】內地數據遜預期 港股曾跌穿27000

【本港經濟】惠譽降港評級 陳德霖：不影響港集資中心地位

【港倫合併】傳港交所將與倫交所股東會面 仍相信收購成功

【股份異動】油價走高 三大航空股捱沽

【中國數據】8月份工業增加值、零售、固投 全遜預期 失業率跌

【A股開市】降準落地 三大指數高開

【港股開市】恒指低開139點 港交所跌1.1% 中海油升8.7%

【開市焦點】港股ADR跌45點 留意港交所、蒙牛、油股

【海外併購】蒙牛以78.6億港元收購 BELLAMY