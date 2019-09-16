恒指跌273點，收報27079點，成交金額450億元。沙地煉油設施受到襲擊，國際油價一度急升19%，創30年最大單日漲幅，美股期貨下跌，港股亦受壓。油股強勢，3桶油升幅介5.6乎%至6.2%。其後內地公布8月份經濟數據頗差，港股跌幅再度擴大。

中國8月份工業增加值僅升4.4%，社會零售銷售也大幅放緩至7.5%，連固投也由1-7月的增長5.7%，放緩至1-8月的5.5%，經濟可說全面失速。但壞數據不一定是利淡，統計局指中國基建投資仍然有很大潛力，明示會加大投資力度。此外，貿易戰對於中國經濟的影響愈來愈明顯，例如對出口較敏感的東部地區，8月份工業增加值就僅升2.8%，相對於18年8月的5.5近乎腰斬。因此，10月份中美貿易戰休戰甚至達成協議的機會也會更高。

除了油股和受惠關稅獲豁免的萬州（0288）外，紙業股表現亦見突出。據華印紙箱官微披露，9月17日起東莞玖龍將漲價50元/噸，天津玖龍漲價30-50元/噸。據統計，9月前半個月，市場披露的原紙，紙板漲價函超過百次，漲價原因主要和行業信心復甦以及雙11備貨有關。在玖龍（2689），理文（2314）等大廠帶動下，預計中秋節後會有一波漲價小高潮。

紙業股一直受到供過於求問題困擾，但在經濟弱、貿易戰未明下反能加價，行業有頗大機會開始復蘇。玖紙現時仍受制於雙底頸線，若能升破，隨時有條件展開中期升浪，可留意。

張兆聰

明報首席評論員