港股今早低開139點或0.52%，報27212點，成交金額19億元；國指今早低開68點或0.65%，報10619點。

油價抽升，中海油（0883）升8.74%，報12.94元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點；申洲國際（2313）跌4.71%，報107.3元，是跌幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌1.03%，報346元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

蒙牛（2319）公布，以代價不超過14.6億澳元（約相等於78.6億港元）收購 BELLAMY’S AUSTRALIA LIMITED 的全部股本，溢價約52%。蒙牛跌0.16%，報30.8元。

沙特產油設施遭遇無人機襲擊，令全球供應減少約5%，布蘭特原油價格一度上升近20%。石油股向上，中石化（0386）升3.43%，報5.12元；中石油（0857）升5.2%，報4.45元；中海油升8.74%，報12.94元。

倫交所拒港交所（0388）收購提議，稱事件「毫無價值」。港交所跌1.16%，報238元。

反修例風波未止，周未再有警民衝突，港鐵（0066）跌2.01%，報46.4元、長實集團（1113）跌2.43%，報56.1元。

易鑫集團（2858）發公告，控股股東易車收到騰訊控股（0700）及黑馬資本提出的收購建議，每股作價16美元，收購易車的流通股及美國預託股份，從而控制易車。由於易車在港持有易鑫43.74%股權，並在易鑫持有9.85%的附帶投票權，行使投票權達53.55%，因此在易鑫母公司獲收購控制權下，騰訊及黑馬亦按例向易鑫提出全面收購，每股作價不多於2港元。這較易鑫每股停牌前收報1.71元，溢價16.96%。易鑫開市報1.98元，升15.7%。

美國農業部確認中國從美國採購20.4萬噸大豆、豬肉等農產品，同時將免除以上交易的關稅，被視為中美貿易戰和緩。貿易股方面，申洲國際跌4.71%、創科實業（0669）跌1.03%，報57.6元、萬洲（0288）升4.7%，報7.79元。

高盛降低蘋果目標價，拖低蘋果股價。蘋果相關股瑞聲（2018）無升跌，報40.95元；舜宇（2382）跌1.51%，報117.6元。

潤地（1109）公布，8月份合約銷售額為219.3億元人民幣（下同），按年增加15.2%，權益合約銷售額為155.7億元。首八個月累計合約銷售額為1533.9億元，按年增加13.9%。潤地跌3.45%，報32.15元。

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