美股上周五走勢各異，道指升0.14%，納指、標普則跌，而港股ADR亦跌0.17%或45點，報27306點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.2%，折合報348.9元；匯控（0005）升0.91%，折合報61.25元；建行（0939）跌0.56%，折合報6.2元。

今日焦點股份可留意：

蒙牛（2319）公布，以代價不超過14.6億澳元（約相等於78.6億港元）收購 BELLAMY’S AUSTRALIA LIMITED 的全部股本，溢價約52%。

沙特產油設施遭遇無人機襲擊，令全球供應減少約5%，布倫特原油價格一度上漲近20%。留意油股。

倫交所拒港交所（0388）收購提議，稱事件「毫無價值」。留意港交所。

易鑫集團（2858）發公告，控股股東易車收到騰訊控股（0700）及黑馬資本提出的收購建議，每股作價16美元，收購易車的流通股及美國預託股份，從而控制易車。由於易車在港持有易鑫43.74%股權，並在易鑫持有9.85%的附帶投票權，行使投票權達53.55%，因此在易鑫母公司獲收購控制權下，騰訊及黑馬亦按例向易鑫提出全面收購，每股作價不多於2港元。這較易鑫每股停牌前收報1.71元，溢價16.96%。

美國農業部確認中國從美國採購20.4萬噸大豆、豬肉等農產品，同時將免除以上交易的關稅，被視為中美貿易戰和緩。留意貿易股。

高盛降低蘋果目標價，拖低蘋果股價。留意蘋果相關股。

潤地（1109）公布，8月份合約銷售額為219.3億元人民幣（下同），按年增加15.2%，權益合約銷售額為155.7億元。首八個月累計合約銷售額為1533.9億元，按年增加13.9%。

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