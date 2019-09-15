海航系下的A股凱撒旅游（深：000796）公布，出於自身資金需要，控股股東海航旅游及一致行動人海航航空計劃在未來六個月以集中競價交易或大宗交易方式，合計減持公司股份不超過4818.56萬股，相當於公司總股本約6.0007%。凱撒旅游提到，一旦減持完成，料公司控股權將易手。

據公告，海航旅游目前持有凱撒旅游的2.2764億股或28.35%，海航航空持有公司1550.39萬股或1.93%。兩者共計持股30.28%。公告提到，如今次減持計劃後續實施完成，預計將會導致公司控股股東、實際控制人出現變更，但預計不會對公司治理及持續性經營產生重大影響。

據凱撒旅游2019年中期報告顯示，公司第二大股東為凱撒世嘉旅游，持股25.13，其一致行動人為新余玖興投資管理中心、新余世嘉弘奇投資管理、寧波凱撒世嘉資產管理合伙企業，實控人為陳小兵及馬逸雯夫婦，後者分別持股1.38%、1%、0.98%，共計28.49%，撇除了寧波凱撒在本月5日出售了約0.9836%後，持股仍達27.5%，意味海航減持股份完成後，陳小兵夫婦可能取代成最大單一股東。