獨立股評人David Webb向港大零售（1255）發泡沫警告。他發文指，以公司在上周五（13日）的收盤價10.56元計算，其市值為22.6億元，但根據公司截至6月底的的中期業績，其淨有形資產僅為1.74億元，即為每股0.815元，其每股有形淨資產（NTA）為13倍。而公司2018年零售的收入為3.58億元，並出現170萬元虧損，上一次出現盈利已是2014年。

Webb指，公司現任主席楊軍於2017年以每股4元的價格收購70.09％股權，高於當時的賬面價值每股0.92元；後在2018年2月楊軍將60％股抵押予中國長城資產管理公司，Webb估計可能是另一筆貸款，惟未知貸款額有多大。而公司在 2018年3月完成新股配售，發行並1400萬股，發售價為每股3.98元，此前抵押的股份攤薄至56.07％。Webb又表示，根據中央結算系統推斷，楊軍抵押的股份正由存倉於農銀國際持有，佔該行的港大零售存倉85.89%，而前十大券商持倉佔港大零售街貨更高逾九成，股權高度集中。

港大零售在1974年由朱兆明創立，公司前董事莊學海、莊學山、莊學熹等人為長和（0001）主席李嘉誠表親兼「舅仔」，後在2017年宣告賣盤予旭森國際主席楊軍。公司旗下獨家分銷品牌包括：Clarks、Petite Jolie、Josef Seibel等，主要集中在香港、台灣及澳門設立零售點。