機管局解釋，8月客運量減少主要受旅客人數下跌影響，與去年8月比較，本港來往中國內地、東南亞及台灣的客運量錄得明顯跌幅。（資料圖片）

機管局公布，香港國際機場於8月錄得客運量600萬人次，按年減少12.4%；而飛機升降量35,655架次，較去年同期微跌3.5%；貨運量則同比下降11.5%至 38.2萬公噸。機管局解釋，客運量減少主要受旅客人數下跌影響，與去年8月比較，本港來往中國內地、東南亞及台灣的客運量錄得明顯跌幅。

機管局續指，由於全球貿易環境不明朗，上月貨運量持續下跌，轉口及進口貨運量分別同比減少19%及15%，而來往東南亞及內地的貨運量跌幅最為顯著。機管局機場運行執行總監吳自淇表示，機場上月運作及航班升降受到在機場舉行的公眾集會影響，面臨巨大挑戰，全賴機場同業齊心合力，令機場維持正常運作，向全體機場員工致謝。

今年首八個月累計，機場接待旅客5060萬人次，按年升0.3%；處理飛機升降量285,495架次，較去年同期升0.2%；貨運量則錄得308萬公噸，較去年同期下跌7.4%。而過去12個月累計，機場客運量上升0.4%至7,480萬人次；飛機升降量升0.3%至428,290架次，貨運量則同比減少5.3%至490萬公噸。