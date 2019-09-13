易鑫集團（2858）發公告，控股股東易車收到騰訊控股（0700）及黑馬資本提出的收購建議，每股作價16美元，收購易車的流通股及美國預託股份，從而控制易車。由於易車在港持有易鑫43.74%股權，並在易鑫持有9.85%的附帶投票權，行使投票權達53.55%，因此在易鑫母公司獲收購控制權下，騰訊及黑馬亦按例向易鑫提出全面收購，每股作價不多於2元（港元，下同）。這較易鑫每股停牌前收報1.71元，溢價16.96%。

易鑫母公司易車方面指出，收到騰訊及黑馬資本的非約束式建議，兩者擬提出每股16美元，收購易車的流通股及美國預託股份，從而取得易車的控制權。在易車持股25.1%權益的京東環球，則作出支持，並將全部已流通的易車股份的15%，配合有關交易。現時騰訊一方，則持有易車7.81%股權。

另由於騰訊及黑馬資本透過有關交易，取得易車的控制權，證監會認為，隨著易車控制權有變，並將獲得易鑫的控制權，因此騰訊及黑馬會在完成收購易車後，將向易鑫提出全面收購，每股作價不多於2元，較停牌前每股收報1.71元，溢價16.96元，並較2017年尾上市價每股7.7元，折讓74.03%。

現時，除了易車控制易鑫53.55%的投票權之外，騰訊及黑馬分別在易鑫持股20.59%及1.48%，京車金融則持股10.48%。京東金融則作出不可撤回承諾，將不會接納有關收購、轉售手上股份及增購易鑫股份。

其他報道：

【港倫合併】倫交所拒港交所收購提議 稱事件「毫無價值」

【中美角力】中國暫停向美大豆、豬肉加徵關稅

【港倫合併】港交所收購倫交所 花旗：若成功可利公司港倫雙重上市

【港股午市】中秋港股買賣兩閒 半日成交大減36% 恒指升98點

【逃犯條例】中國籲國企加大對港投資 或控制企業決策權

【供樓留意】再有銀行加按息！中銀、恒生及渣打加按揭利率0.15厘

【賠款和解】Google賠償逾83億以結束法國調查稅務欺詐案

【美股情報】共享辦公室WeWork擬削CEO投票權

【空置稅】政府：鼓勵一手私人住宅單位盡早推出市場

【股份異動】空置稅今刊憲地產股向下 花旗首選新地

【港倫合併?】傳倫交所將拒絕合併 港交所擬提高現金收購比例

【中美角力】梅努欽：香港問題絕不是和中國貿易談判的組成部分

【客流量跌】國泰暫停飛幾條長短線航線 削部分目的地航班