倫交所發聲明，表示董事會達成一致，拒絕港交所（0388）單方面的、初步性的及高度條件性的收購建議。聲明顯示，倫交所董事會對此併購交易的戰略、能否達成、考量方式及價值均有疑慮，基於併購提議根本上的缺陷（fundamental flaw），看不到參與其中對倫交所有任何價值（no merit in further engagement）。

倫交所主席Don Robert於致港交所行政總裁李小加及主席查史美倫的信件中指出，拒絕交易原因有四。一是併購不符合倫交所的策略目標，雖然中國存在大量機遇，但港交所所能提供的並非倫交所長遠在亞洲長期的最好選擇。二為交易能否達成，因倫交所為重要金融基建，提議將受到大量監管機構的調查，批准過程有高度不確定性，對其股東帶來重大風險。三為港交所提出四分之三的價格以其股份支付，倫交所認為不吸引。四為認為對倫交所估值遠遠低於其目標，尤其是收購Refinitiv後，料倫交所會創造更大價值。

港交所於9月11日公布，以天價296億英鎊單方面提出收購倫交所，將以現金加發行新股支付。

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