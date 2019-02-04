中秋假期，內地休市，港股今日缺乏北水，以及內地消息的情況下，成交較昨日大減24%，跌至只有576億元，是7月5日562億元後最低。成交雖然縮減，但午後大市卻持續上升，最多升278點，高見27366點，進一步逼近8月1日的裂口頂27495點，而恒指亦以接近全日高位收市，收市升265點或0.98%，報27352點；國指升95點或0.9%，報10687點。

受惠於貴陽市公布，即日起廢除汽車限購措施，並取消「購車搖號」，吉利（0175）升4.75%，收報14.12元，是升幅最大的藍籌，其他車股方面，五龍電動車（2949）升22%、東風（0489）升5.4%、廣汽（2238）升5.2%、長汽（2333）升4.3%。汽車代理股向上，正通（1728）升6.1%、中升（0881）升4.7%。

《人民日報》發表評論指，香港地產商不應只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板。內地官媒發功之下，本地地產股走勢各異，信置（0083）跌0.82%，收報12.1元，是跌幅最大的藍籌。其他地產股方面，恒地（0012）升1.05%，收報38.6元；新地（0016）升0.26%，收報117.2元；新世界發展（0017）跌0%，收報10.44元；長實集團（1113）升0.88%，收報57.5元。

友邦（1299）升1.89%，收報80.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點；中信（0267）跌1%，收報10.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

恒生（0011）、中銀香港（2388）亦加入調整P按，恒生收市升0.9%，收報179元；中銀香港升1.23%，收報28.75元；匯控（0005）升0.75%，收報60.7元。

港交所（0388）合併倫交所困難重重，成事機會普遍預期偏低，港交所股價反彈，收市升1.43%，收報240.8元。

中美貿易談判持續向好，雙方互釋善意，貿易股向上，申洲國際（2313）升3.11%，收報112.6元、創科實業（0669）升1.57%，收報58.2元、瑞聲（2018）升0.74%，收報40.95元；舜宇（2382）升2.58%，收報119.4元。

中國據悉尋求從美國、歐盟等地加大豬肉進口，萬洲（0288）升3.05%，收報7.44元。

恒指過去5個交易日累升2.47%或661點，升幅最多的是吉利，累升10.6%，其後為萬洲升6.7%，中石化則隨後升6.6%。表現最差的是中國生物製藥（1177）累跌3.6%，其後為港交所及石藥（1093），分別累跌3.4%及2.1%。

國指過去5個交易日累升2.46%或257點，升幅最多的是吉利，其後為海通證券（6837）、中石化，海通累升6.7%。表現最差的是華潤創業（0291）累跌2.7%，其後為石藥、鐵塔（0778），鐵塔累跌1.5%。

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