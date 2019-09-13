反修訂《逃犯條例》示威引發政經局勢動盪，香港首富、長和系創辦人李嘉誠早前席慈山寺活動時，呼籲對未來主人翁「網開一面」，中央政法委員會昨（12日）在官方微信號發文，稱此說法等於「縱容犯罪」。

李嘉誠透過發言人回應，對李嘉誠於本月8日在慈山寺言論被曲解，表示十分遺憾，又稱「多年已習慣了那些莫須有的指摘，永遠會虛心接受批評」，但最為重要是「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。他重申，任何暴力和衝擊法治行為都不能接受，盼望各方能尋求空間，讓香港局勢降溫。

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中央政法委官方微信「長安劍」發表一篇以《 香港怎麼救之一：李嘉誠發聲，到底誰該給香港人「網開一面」？》為題的文章，指出 李嘉誠近日再度發聲，惟他呼籲政府要對「未來的主人翁」網開一面並非為香港著想，而 是「縱容犯罪 」和「 看着香港滑向深淵 」。

文章表示，樓價高為引起反修例風波的其中一個重要原因，縱然港府曾提出多項增加土地供應措施，香港年輕人卻把其不滿發泄在政府上。內文提及本港民建聯促請政府引用《收回土地條例》，反問像李嘉誠一樣的地產商會否對香港市民「網開一面」。

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