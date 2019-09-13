對於近日有網上流傳，有顧客連日未能預訂長實（1113）港島海逸君綽酒店自助餐，懷疑是酒店將餐廳預留予特定人士。港島海逸君綽今日澄清，旗下Harbour Grand Café咖啡廳自助餐近日推出優惠，反應非常熱烈，令有意惠顧人數激增，由現時至本月底優惠推廣期結束的所有自助晚餐均已訂滿，令當中有部分人士未能成功預訂，而非酒店自行篩選顧客。酒店相信，傳言可能出於向隅人士之誤會。

港島海逸君綽指，Harbour Grand Café咖啡廳現時的自助餐優惠，每位付全費的成人顧客惠顧自助早、午、晚餐，同行一位65歲或以上長者，或4歲至14歲兒童亦可免費享用。有關優惠推廣期於本月底結束，目前除自助晚餐已額滿外，自助早餐及午餐尚有少量名額可供預訂。

其他報道：

【港倫合併】港交所收購倫交所 花旗：若成功可利公司港倫雙重上市

【港股午市】中秋港股買賣兩閒 半日成交大減36% 恒指升98點

【逃犯條例】中國籲國企加大對港投資 或控制企業決策權

【供樓留意】再有銀行加按息！中銀、恒生及渣打加按揭利率0.15厘

【賠款和解】Google賠償逾83億以結束法國調查稅務欺詐案

【美股情報】共享辦公室WeWork擬削CEO投票權

【空置稅】政府：鼓勵一手私人住宅單位盡早推出市場

【股份異動】空置稅今刊憲地產股向下 花旗首選新地

【港倫合併?】傳倫交所將拒絕合併 港交所擬提高現金收購比例

【中美角力】梅努欽：香港問題絕不是和中國貿易談判的組成部分

【客流量跌】國泰暫停飛幾條長短線航線 削部分目的地航班