【全院滿座】港島海逸君綽澄清 自助餐爆滿非因篩選顧客
文章日期：2019年9月13日 16:52
對於近日有網上流傳，有顧客連日未能預訂長實（1113）港島海逸君綽酒店自助餐，懷疑是酒店將餐廳預留予特定人士。港島海逸君綽今日澄清，旗下Harbour Grand Café咖啡廳自助餐近日推出優惠，反應非常熱烈，令有意惠顧人數激增，由現時至本月底優惠推廣期結束的所有自助晚餐均已訂滿，令當中有部分人士未能成功預訂，而非酒店自行篩選顧客。酒店相信，傳言可能出於向隅人士之誤會。
港島海逸君綽指，Harbour Grand Café咖啡廳現時的自助餐優惠，每位付全費的成人顧客惠顧自助早、午、晚餐，同行一位65歲或以上長者，或4歲至14歲兒童亦可免費享用。有關優惠推廣期於本月底結束，目前除自助晚餐已額滿外，自助早餐及午餐尚有少量名額可供預訂。
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