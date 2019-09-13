永利澳門（1128）母公司永利渡假村昨日公布，預計澳門業務於2019年第三季的娛樂場收益及經調整後的物業EBITDA將因為受到中美持續貿易爭端及香港的局勢干擾，致貴賓博彩轉碼數大幅減少。美銀美林預期，永利澳門在7、8月份的物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）只有1.6億至2億美元之間，較之前該行預期差17%至34%。同時，該行亦指，永利較同業而言，會較受貴賓廳集團太陽城的表現影響。

永利澳門為6大博彩公司中，唯一股價下跌，收報16.8元，跌0.12%。此前，該集團又預告，即使7、8月份的貴賓博彩贏額即使在預期的2.7%至3%內，但是異常低的直接貴賓業務贏額，會對EBITDA造成不利影響，該等不利影響，會部份被中場賭枱投注額及角子機投注額持續增長所抵銷。

美銀美林的報告還估計，永利澳門在第三季的轉碼數及博彩收入，分別按年跌33%及41%。除了永利較受太陽城的表現影響之外，該行還指，永利位於澳門半島的物業進行翻新，亦影響贏率降低於3%的水平，同時在新濠天地及美獅美高梅的競爭下，亦影響永利的貴賓廳業務表現。

瑞銀的報告則指，澳門整體的貴賓廳業務，會在下半年繼續受中美貿易戰及宏觀經濟的不明朗因素影響而受壓，繼續與中場業務的增長背馳，並預期貴賓廳業務受壓的情況會更長。

記者：陳偉燊

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