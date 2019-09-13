花旗銀行今日再度發布有關港交所（0388）倫交所併購交易的分析簡報。分析指出，倫交所符合兩點港交所尋求的標準：一是前者擁有港交所本身難以建立的優勢及資產，二是其與港交所的「中國策略」相掛鉤。

花旗進一步分析，收入協同效應是此單交易背後的主要原因。二者合併除可以革新FIC（固定收益資產及貨幣）業務、加速發展人民幣相關的業務外，更將創造新股上市的龐大集團，令公司可以作港交所倫交所雙重上市。此外，合併可以幫助倫交所發展衍生工具，以及利用倫交所的指數及數據業務進一步發展債券及交易所交易基金（ETF）相關生意。

不過花旗亦指出，收入協同效應將需要時間去實現。港交所此前未能成功將與收購倫敦金屬交易所（LME）產生的協同效應實現為真金白銀，本次市場亦會對此抱懷疑態度。

花旗總結指出，對港交所的210元目標價是以併購成功作為假設，但鑒於此前多間交易所試圖收購倫交所未果，該行亦持謹慎態度。該行續指，若併購成功的可能性上升，料港交所股價會向其目標價下調；但即使併購失敗，長線投資者亦會質疑港交所的中國策略是否已經失去動力，以及會否仍有計劃進行其他收購。

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