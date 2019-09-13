內地媒體報道，貴陽市汽車限購措施鬆綁。市場憧憬明年汽車銷售復蘇，汽車及相關行業股今日普遍做好，午後升幅擴大。

汽車股方面，東風（0489）升5.16%，報8.15元；廣汽（2238）升4.91%，報8.47元；吉利（0175）升4.15%，報14.04元；比亞迪（1211）升4.14%，報42.8元；華晨（1114）升4.07%，報9.71元；長城汽車（2333）升3.8%，報5.73元；北京汽車（1958）升2.62%，報5.09元。

個別汽車銷售及服務股升幅較顯著，正通汽車（1728）飈升6.49%，現報2.79元；廣匯寶信（1293）升5.16%，報1.63元；中升（0881）升3.79%，報26.05元；和諧汽車（3836）升1.89%。

貴陽政府周二公布，為營造良好營商環境，促進經濟高質量發展，決定廢止政府規章《貴陽市小客車號牌管理暫行規定》。目前海南、貴州兩省相繼發布文件，要求放寬甚至取消本省或省會城市的限購政策。

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