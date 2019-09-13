恒指中午升98點，收報27186點，成交金額277億元。報道指美國總統特朗普有意與中國達成臨時協議，讓貿易戰暫時停火，但隨後白宮又否認，美股升幅大為收窄。歐洲央行減息兼重啟QE，美匯指數及貴金屬均衝高後回落。

昨日指醫藥股有所轉強，但今日又見沽壓，市況暫時比較飄忽。航空股成功跑出，始終低估值和利好因素同時存在，暫時表現不會差。今早最強的是汽車股，市場瘋炒內需股後，焦點開始發掘落後的內需版塊，筆者日前推介的敏華（1999）大漲，背後邏輯可能也是這樣。

市場對於明年汽車銷售復蘇有頗大憧憬，一來中央「強力建議」地方取消汽車限購，會釋放相當大的購買力，二來汽車銷售負增長持續多時，隨着時間過去會有替代需求出現。當內需股市盈率動輒都30倍至60倍，汽車股既有復蘇盈利回升的憧憬，估值又僅單位數字，買盤都持續流入。

現時最強勢的是華晨（1114）。市場對於3、4線城市需求有所保留，但1、2線城市取消限購，對於豪華汽車的需求一定會有所增加。走勢上，華晨短線已見超買，可能集團已建立穩健升浪，後市是逢低吸納的對象。

張兆聰

明報首席評論員

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