內地假期休市，北水亦因而暫停，港股買賣兩閒，恒指半日波幅124點，半日收市升98點或0.36%，報27186點，成交金額只有277億元，較昨日午市的436億元大減36%；國指升54點或0.52%，報10647點。

貴陽市公佈，即日起廢除汽車限購措施，並取消「購車搖號」。早前，廣東、海南亦為限購鬆綁。吉利（0175）升2.82%，收報13.86元，是升幅最大的藍籌。其他車股亦向上，比亞迪（1211）升4%、長汽（2333）升3.8%，汽車代理股向上，正通（1728）升4.5%、中升（0881）升3.3%，曾高見26.8元，創52周高。

政府刊憲推一手空置稅，加上本地銀行陸續加P按息，地產股普遍向下，信置（0083）跌1.8%，收報11.98元，是跌幅最大的藍籌。新地（0016）跌0.77%，收報116元；新世界發展（0017）跌0.38%，收報10.4元；長實集團（1113）跌0.35%，收報56.8元。恒地（0012）則升0.13%，收報38.25元。

本地銀行陸續加按息，最新恒生（0011）、中銀香港（2388）亦加入，連同早前已公布的匯豐，三大主要按揭行已調高按息。匯控（0005）半日升0.08%，收報60.3元，恒生跌0.23%，收報177元；中銀香港升0.7%，收報28.6元。

友邦（1299）升0.76%，收報79.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；中海油（0883）跌1.01%，收報11.78元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

港交所（0388）早前建議合併倫交所，據報道指倫交所將在未來幾天內正式拒絕合併建議，而港交所有意提高現金收購比例。港交所（0388）升0.59%，收報238.8元。

中國據悉尋求從美國、歐盟等地加大豬肉進口，萬洲（0288）升1.39%，收報7.32元。

中美貿易憧憬向好，貿易股普遍向上，申洲國際（2313）升2.2%，收報111.6元；創科實業（0669）升1.05%，收報57.9元；舜宇（2382）升2.06%，收報118.8元；瑞聲（2018）則無升跌，收報40.65元。

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