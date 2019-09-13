繼匯豐銀行本周三加按揭息後，再有大型銀行上調按息。中銀香港（2388）及恒生（0011）將物業按揭貸款的封頂利率由最優惠利率(P)減2.65厘，上調至P減2.5厘，即實際按揭利率將上調0.15厘至2.625厘，適用於一手、二手及轉按，即日生效。

渣打亦會將物業按揭貸款的封頂利率，由P減2.9厘調高至P減2.75厘，實際按息升至2.625厘，適用於一手、二手及轉按，下周一生效。

中原按揭董事總經理王美鳳回應，資金成本上升下（與樓按相關的一個月拆息持續接近2厘上落徘徊，加上定存競爭加劇、港元貸存比率維持高水平等），其他大型銀行亦相繼跟隨上調按揭息率及優惠，以進一步改善按揭業務利潤及息差，及抵消資金水平上漲影響。由於大型銀行調整按揭優惠具指標性作用，預料中小型銀行將會逐步跟隨調整，但實際調整視乎銀行的資金成本及樓按積極性。

相關報道：【帶頭加息】匯豐加按息0.15厘 實際息率2.625厘

王美鳳指出，新一輪按揭調整後，年內新按息率加幅調整合計0.25%，每月供款增幅約近3%，相信對樓市影響輕微，相信年內銀行調整按息行動已告一段落，加上美國年內有機會再減息，按息將維持約兩厘幾低水平。

由於轉按息率較目前大部分業主享有之按息將高出0.25%，加上轉按回贈已降至主要為1%甚至個別已沒回贈，轉按誘因已大減，料轉按申請將會大幅減少，相信轉按尾班車後第4季轉按數字將大跌4成以上。

其他報道：

【賠款和解】Google賠償逾83億以結束法國調查稅務欺詐案

【美股情報】共享辦公室WeWork擬削CEO投票權

【空置稅】政府：鼓勵一手私人住宅單位盡早推出市場

【港倫合併?】傳倫交所將拒絕合併 港交所擬提高現金收購比例

【中美角力】梅努欽：香港問題絕不是和中國貿易談判的組成部分

【客流量跌】國泰暫停飛幾條長短線航線 削部分目的地航班