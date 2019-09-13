行政長官林鄭月娥去年6月底公布6項房屋政策，一手空置稅今天(13日)刊憲，待立法會復會後審批推出。本地地產股普遍向下，全年溢利升6.58%的新地（0016）跌1.28%，115.4元；信置（0083）跌1.15%，報12.06元；新世界（0017）跌1.15%，報10.32元；長實（1113）跌0.53%，報56.7元；恒隆地產（0101）跌0.22%，報18.42元。

運房局昨向立法會提交資料文件表示，留意到近年已落成但仍未售出的一手樓單位數目持續上升，認為趨勢不理想，故提交《草案》，就空置一手樓徵收額外差餉，建議獲發入伙紙達12個月或以上的一手樓發展商，須每年向政府申報單位狀况，如有單位未售出，在過去12個月當中超過半年沒租出，須繳交額外差餉，金額是有關單位應課差餉租值的兩倍。

大行花旗發表報告指，香港動盪局勢有初步緩解跡象，本地住宅成交自9月初以來有所恢復，相信新地將是直接受益者，首選新地。

花旗表示，新地過去幾年通過低價在香港積累巨大的住宅土地儲備；預計新地未來3年在租賃業務收入的年復合增長率達4.5%，將有利回報股東的每股股利的持續成長；2020財年度有4.5%的股息率已處於其歷史區間高位，對長期投資者來說頗具吸引力。

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