美股三大指數微升。恒指今早高開66點或0.25%，報27154點，成交金額15億元；國指今早高開29點或0.28%，報10621點。

中美貿易談判進一步向好，個別貿易股繼續做好，創科實業（0669）升2.09%，報58.5元，是升幅最大的藍籌；申洲國際（2313）升1.19%，報110.5元。

新地（0016）核心盈利增6.6%至323.98億元，派末期息3.7元，按年增7.2%，全年合共派4.95元，按年增6.5%。新地跌1.2%，報115.5元，是跌幅最大的藍籌。

友邦（1299）升0.63%，報79.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；長和（0001）跌0.83%，報72元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

蘋果iPhone 11首發意外減價，在內地掀搶購潮，多個電商平台銷情火爆。天貓蘋果官方旗艦店的iPhone預約量，自香港時間周三凌晨的發布會後已超過100萬人。瑞聲（2018）無升跌，開報40.65元。

新創建（0659）於9月9日以每股平均價6.5元悉售北京首都國際機場（0694）超過1.2億股H股，套現7.81億元。新創建開市報13.66元，跌2%，首都機場開報6.94元，無升跌。

《金融時報》報道，港交所（0388）考慮增加其320億英鎊收購倫交所提議中的現金比重，港交所微升0.25%，報238元。

東航（0670）公布，股東均瑤集團和上海吉道航周三質押公司股票，佔其總股本的比例為5.5%。開市報4.16元，升0.7%。

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