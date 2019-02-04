美股三大指數微升，港股ADR跌20點或0.08%，報27067點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.45%，折合報347.84元；匯控（0005）升0.63%，折合報60.63元；建行（0939）跌0.18%，折合報6.16元。

今日焦點股份可留意：

中美貿易談判進一步向好，留意貿易股表現。

大市方面，除中美向好之外，歐央行宣布減息0.1厘及11月重啟量寬，或對大市有利。

新地（0016）核心盈利增6.6%至323.98億元，派末期息3.7元，按年增7.2%，全年合共派4.95元，按年增6.5%。集團預期每年維持售樓400億元的目標。

蘋果iPhone 11首發意外減價，在內地掀搶購潮，多個電商平台銷情火爆。天貓蘋果官方旗艦店的iPhone預約量，自香港時間周三凌晨的發布會後已超過100萬人。留意蘋果供應股。

新創建（0659）於9月9日以每股平均價6.5元悉售北京首都國際機場（0694）超過1.2億股H股，套現7.81億元。

《金融時報》報道，港交所（0388）考慮增加其320億英鎊收購倫交所提議中的現金比重。

東航（0670）公布，股東均瑤集團和上海吉道航周三質押公司股票，佔其總股本的比例為5.5%。

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