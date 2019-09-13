美股時段傳出美國將與中國達成臨時協議，其後又有報道引述官員否認，美股道指表現反覆，高開60點後，最多曾升169點，但臨近尾市升幅收窄，最終，收市後美國總統特朗普表示，對與中國達成臨時貿易協議持開放態度，但更願意雙方能達成永久性協議。道指高位27306點，距離歷史高位27398點不足100點。

道瓊斯工業平均指數收漲45點，升幅0.17%，報27182點。標普500指數收漲8點，升幅0.29%，報3009點。納斯達克綜合指數收漲24點，或0.31%，報8194點。

Visa升1.7%，報177.98美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻20點，而波音跌1.9%，報375元，拖低道指49點。

科技股方面，蘋果收市報223.085元，跌-0.22%，谷歌母公司Alphabet收市報1234.97元，升1.22%，亞馬遜收市報1843.55元，升1.12%，Facebook收市報187.47元，跌-0.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.2%，報390點。德國DAX指數收漲0.42%，報12410點；法國CAC 40指數漲0.45%，報5642點；英國富時100指數收漲0.1%，報7344點。