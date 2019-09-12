最近有建議醞釀落實收回土地條例，增加土地供應去建屋，新鴻基地產（0016）主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團多年來一直在購入農地後，即時向城規會及政府部門申請建屋，但是很多時因為政府部門審批緩慢。他不諱言，旗下已有兩幅屯門土地已被收回，並強調，若政府收地用於建公屋，他會接受，但會反對收地後用作再售。

他明言，新地一向沒有囤積農地，反而一購地即申請建屋，但是等待政府部門審批，往往歷時10至30年，他期望審批過程加快，並且不要浪費土地資源，只批出0.2至0.4倍地積比率建屋，反而提出增加批出地積比率3、4倍及以上，以便供應更多住宅予中下層市民。副董事總經理黄植榮補充，若政府能夠組成一個工作小組，確定各部門可以在小組內話事拍板，加快審批效率。

對於政府刊憲部署推出空置稅，副董事總經理雷霆則謂，這畢竟是18個月前樓市向好時醞釀，但是目前是否適合推出，否則恐對部份中產產生較大影響，宜多觀察一段時間再檢討後才推出。目前住宅空置率才4.3%，較20年平均值5%為低，發展商手上空置單位不多。他展望下半年樓價與上半年相若，全年拉勻則會平穩。集團預期每年維持售樓400億元的目標。

郭炳聯又建議，解決市民住屋及上車問題，宜重推租者置其屋計劃，並讓市民在不用補地價或補地價購置居屋，冀達到還富於民，釋放公屋資源供租住之用。

記者：陳偉燊

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