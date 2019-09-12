【港倫合併?】惠譽：料港倫合併面對較大監管挑戰
文章日期：2019年9月12日 17:14
港交所（0388）以天價提議收購倫敦證券交易所(LSE)。評級機構惠譽發表報告認為，交易推動資產類別更多元化，並將減少對內地市場的依賴，惟認為將面對較大的監管挑戰。
惠譽表示，交易將面臨的監管挑戰，主要是全球監管機構愈來愈關注金融市場基礎設施領域的競爭，曾經阻止一些重大併購交易，加上中國政府對香港的管控日益增加，令英美監管機構對資訊及數據安全憂慮提升。
不過，惠譽認為，港交所建議收購LSE與LSE提議收購Refinitiv，兩個交易均帶來短期的整合及去槓桿風險，若交易成功，長遠而言均帶來高度多元化的平台，將提高在行內的地位，預期可其規模及數據可推動平台跑嬴大市。
港交所早前稱，有意通過新的信貸融資為交易提供資金。雖然港交所目前的現金流槓桿較低，但預計該交易將增加有關水平至接近4倍。惠譽預計，交易將導致該所的資產負債率高於50%。
惠譽補充指，雖然港交所沒有透露中期去槓桿化計劃，但相信交易帶來的潛在收入和協同效應，可降低中期現金流量槓桿至更溫和的水平。
港交所股價向下，全日收報237.4元，下跌3.5%。
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